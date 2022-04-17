«Все под впечатлением»: Стриженова в юбке на запах вышла в свет с повзрослевшей дочкой и мужем

Телеведущая поддержала Лолиту. Она осталась в восторг от выступления певицы.

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Рядом с ней постоянно находится любящий муж Александр. Порой они даже вместе ведут концерты. Не так давно пара уехала в Армению.

Они гуляли по Еревану и вернулись домой с овощами, которые собрали в местных теплицах. Артистке пришлось объяснить злопыхателям, что она ездила просто отдыхать. Недавно она снова вернулась в эфир, а также в театр, где играет в постановках.

Наканун в Москве дала концерт Лолита Милявская. Она, как всегда, была раскрепощенная и блистала в смелом образе на сцене. Стриженова пришла на ее выступление со своей дочкой Александрой.

Для выхода в свет телеведущая облачилась в черную юбку на запах и белую рубашку с кардиганом. Она скрыла изъяны фигуры. А вот ее наследница предпочла надеть лаконичное черное платье по фигуре. С ними был и муж артистки.

После выступления они сделали фото с Лолитой, которая комбинезон сменила на голубое платье с декольте.

«Все под впечатлением, на андреналине, хотелось Лолу задушить в объятиях», — призналась Екатерина.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая чудесная семья», «Тут и не скажешь, кто краше», «Просто слов нет! Екатерина, какая красотка», «Как выросла Саша! Узнать сложно», «Лолита потрясающая!», «Вы забыли постареть обе», «Лола выглядит круто», «А какие все Стриженова элегантные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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