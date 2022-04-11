Елена Малышева и Екатерина Стриженова вернулись в телеэфир

Передача «Жить здорово!» снова траслируется на ТВ. Известная телеведущая Екатерина Стриженова тоже появилась в студии «Останкино» после короткого отдыха.

В феврале ряд передач убрали из телевизионной сетки вещания. Ни «Вечерний Ургант», ни «Жить здорово!» не показывали на Первом канале.

Примечательно, что многие ведущие проектов, которые перестали транслировать, уехали из России, спровоцировав слухи об эмиграции. Так, Иван Ургант оказался в Израиле. Ходили слухи, что Елена Малышева уехала в США, но она вскоре опровергла домыслы.

И 11 апреля возобновилась трансляция «Жить здорово!», также передача «Здоровье» снова будет выходить по воскресеньям. Их снимали с эфира из-за насыщенной общественно-политической повестки.

Но теперь Малышева снова снимается в качестве ведущей и будет радовать зрителей своими советами.

Отметим, что она действительно часто летает в Нью-Йорк, так как там у нее живут семьи ее сыновей: 30-летний Василий с женой и 33-летний Юрий с супругой и тремя детьми. Сыновья Елены Васильевны — люди успешные: у юриста Василия — квартира, у кардиохирурга Юрия — дом.

Екатерина Стриженова всего несколько дней отсутствовала, так как уезжала в Ереван с мужем. Однако и ее заподозрили в эмиграции. Когда она прилетела в Москву, то была очень возмущена. В апреле она вернулась в эфир и снова отметилась в студии «Останкино».

«Я стою в рабочей сетке 11 и 12 апреля! И последнее: я — гражданка России, других паспортов у меня нет! У меня нет недвижимости в других странах», — отмечала Екатерина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!