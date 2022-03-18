«В стиле степфордских жен»: Стриженова в безупречном платье с воротничком появилась в «Останкино»

Екатерина Стриженова знакома зрителям, так как ведет несколько передач на телевидении. Она не скрывает, что много времени проводит в студии. Но даже в самые загруженные дни Екатерина находит время на театр или прогулки с внуком Петей.

Однако в последнее время она часто хвастается образами, которые для нее подбирают стилисты на работе. С наступлением весны ее луки стали более броскими.

На днях Стриженова отметилась в шелковом платье изумрудного цвета. А вот 17 марта на съемках в «Останкино» она щегольнула уже в силуэтом платье со вставкой. Наряд также имел маленький белый воротник.

Образ дополняли туфли на каблуке и широкий пояс. 53-летняя телеведущая покрасовалась за столом с ровным пробором и приглаженными волосами. Так она выглядела в 5 утра.

Поклонники восхитились ее имиджем. Многие удивились тому, как идеально сидит на ней наряд. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Словена Соколова.

«Образ Екатерины Стриженовой создан в стиле степфордских жен — идеальный, ровный выверенный до миллиметра. Образ отличницы, приятной, чистой, ухоженной женщины. Он не является стильным или актуальным, это просто образ. Для ТВ программы с определенным наполнением, особенно утренней, подходит. Для повседневной жизни — не эксплуатировала бы его. Он возможен для того, чтобы произвести правильное впечатление; учитель (особенно младших классов), бухгалтер для организации или в других ситуациях. Если вы не хотите уверять мир в своей кристальной безупречности, то этот комплект вас будет сковывать. В нем не засмеяться громко, не пожестикулировать. Теперь давайте пройдем по вещам в образе. Платье с такой вставкой стройнит, делает фигуру более вытянутой. Пояс — подчеркивает талию. Если у вас талия есть — подчеркивайте ее. Фигуре с неярко выраженной талией стоит носить только толстый пояс. Для фигуры, где талии нет (яблоко) использовать пояс не стоит. Воротничок мал для актуальных, все же в моде 70-е и там воротники были объемными. Но 70-е далеки от идеальности, для идеального образа такой мини-воротник подходит. Актуальность все еще имеют объемные воротники, даже из стеганой ткани», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

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