«Везу домой помидоры с куста»: Стриженова в белоснежном наряде прогулялась по теплице в Ереване

Телеведущая несколько дней провела в Армении. Она увидела теплицы, где выращивают овощи для поставки в магазины.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она ведет такие передачи, как «Доброе утро» и «Время покажет». Стриженова не скрывает, что большую часть времени проводит на съемках. Обычно выходные она посвящает семье.

Екатерина любит гулять с сестрой Викторией Андреяновой и своим внуком Петей. А вот на днях она улетела в Армению с мужем Александром.

Примечательно, что несколько дней Стриженова гуляла по Еревану. Она успела отметиться в модной юбке макси в горох и струящемся платье оверсайз. А вот 6 апреля телеведущая поделилась кадрами, на которых гуляет по теплице. Она предстала в белоснежной юбке плиссе и блузке с рюшами. Екатерина собрала помидоры.

«В Ереване проходят дни Республики Крым. Сюда прибыла целая делегация, много встреч и переговоров по сотрудничеству в экономике, аграрном секторе, туризме — хороший знак! Я попросила Самвела Карапетяна, очень уважаемого человека, бывшего инженера-кибернетика, показать, как он выращивает свои знаменитые помидоры Аттия в уникальной теплице в пригороде Еревана», — пояснила звезда. «С пустыми руками не отпустили, везу домой помидоры с куста , буду делать яичницу по-армянски, как учил меня Армен Борисович Джигарханян! Спасибо за теплый прием, наши народы всегда были вместе и мы никому не позволим разрушить наш союз!» — добавила она.

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