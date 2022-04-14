«Не тот размерчик»: Бузова в нюдовом топе-бюстье сверкнула пышным декольте на побережье

Телеведущая улетела из Москвы. Она поделилась пикантными кадрами с курорта.

Ольга Бузова является не только телеведущей, но и певицей. После развода с Дмитрием Тарасовым она с головой погрузилась в работу. Теперь Ольга ведет несколько передач.

Она пробует силы даже в кулинарии. Этот год блондинка начала с многочисленных поездок. Она порой готова на один день улететь в Магнитогорск на хоккейный матч. Последние несколько дней звезда делилась кадрами со съемок, где щеголяла в новых нарядах.

А вот 14 апреля Бузова снова улетела из Москвы. Она предпочла сохранить интригу. Но уже вечером артистка гуляла по побережью среди пальм. Она также насладилась ужином из устриц.

Для такого случая телеведущая облачилась в костюме нюдового цвета в пижамном стиле. Струящиеся брюки скрыли ее изъяны и визуально сделали стройнее. Лук дополнил топ-бюстье с пуш-апом, подчеркнувший ее бюст.

«Посмотрите, какой крутой костюм! Такие брюки на талии! Рубашка легкая и эти топы — просто любовь!» — похвасталась звезда.

Позже Ольга подразнила своим пышным декольте прохожих на берегу моря. Она так и не призналась, куда прилетела. А вот поклонники восхитились тем, как выглядит артистка.

«Да, тебе идет», «Классный костюм», «Как раздобрела», «Ну прибавилось объема», «Мне кажется не ваш размер», «Оля, ну словно голая», «Такой красивый цвет», «Не тот размерчик», «Поправилась, где надо», «Устрицы, сосиски — все ушло в бока», — стали писать подписчики.

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