«Я думала, что пришла весна»: обнаженная Волочкова прикрылась вениками на лужайке

Анастасия Волочкова является известной балериной. Она уже много лет выступает на сцене. Одно время ей довелось быть солисткой Большого театра. Но теперь артистка выступает с собственными шоу.

Также она регулярно попадает на полосы газет и журналов из-за скандалов. Недавно на нее снова подали в суд. На этот раз соседи решили запретить звезде расхаживать голой на своем участке. Это возмутило танцовщицу.

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Пока еще ведутся судебные тяжбы, Анастасия продолжает не только демонстрировать формы, но и раздеваться у себя дома. На этот раз она запечатлелась в купели на лужайке.

Балерина отказалась от одежды, а формы она прикрыла вениками. Артистка была без макияжа. Волочкова засветила свои прелести. При этом она отметила, что погодные явления ее не смутили и даже снег весной ей был кстати.

«Я думала, что пришла весна, но почему-то пошел снег. А мне так его не хватало в моей холодной купели!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит балерина. Но нашлись и те, кто раскритиковали ее. «Что за страсть показывать голое тело? Какое бы оно не было», «Настенька, красотка, как всегда», «Что там под веником», «Соседи опять нервничают», «Опять мадам одна!», «Опять купель», «А зачем вам весна? Вы же снегом обтираться любите», «Ну Настя, опять в суд позовут», — стали писать подписчики.

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