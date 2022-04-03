Назло всем соседям: обнаженная Волочкова предстала на заснеженной улице

Балерина поделилась откровенными кадрами после того, как соседи подали на нее в суд.

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Она не скрывает, что работа в Большом театре не принесла ей много радости. Артистка теперь сама делает постановки.

Она живет в роскошном особняке и не скрывает, что зарабатывает миллионы рублей. При этом зачастую танцовщица привлекает к себе внимание из-за бурной личной жизни или пикантных нарядов.

2 апреля Волочкова засмеялась, когда узнала, что соседи, запечатлевшие, как она ходит «по-маленькому» под елочку, подали на нее в суд. Они хотят запретить балерине ходить по ее участку без одежды.

«Люди, услышьте меня пожалуйста, мои соседи тут не живут! И бывают тут два раза в год.. Извините, это мой участок, я тут что хочу, то и делаю. Это моя частная территория», — заявила артистка.

Уже вечером Анастасия отправилась в свою баню. Примечательно, что парится она любит без одежды. Своим фирменным шпагатом балерина блеснула прям деревянном выступе. А потом она вышла на улицу без одежды и блеснула красотой фигуры, прикрыв наготу хвойными вениками.

«Вот такая апрельская весенняя зима! Но это лучшая погода для русской домашней бани и ледяной купели. Баня у меня очень красивая, авторская, балетная. Решила измерить полки моим мерилом! Шпагатом Волочковой! Ну а как Волочкова без шпагата?» — написала звезда.

Поклонники вновь разделились на два лагеря. Одни осыпали ее комплиментами, а другие осудили за слишком пикантны кадры. К слову, Волочкова не так давно отпраздновала 46-летие.

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