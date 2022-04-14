Сбежала из Москвы: Бузова в пудровом костюме предстала на морском побережье среди пальм

Телеведущая снова решила покинуть столицу. Она поделилась кадрами с побережья.

Ольга Бузова больше 15 лет назад стала знаменитой. Она долгое время была частью шоу «Дом-2». Телеведущая теперь уже ведет другие передачи. Также она активно дает концерты.

После развода с Дмитрием Тарасовым артистка начала новую жизнь. Она много времени уделяет себе. Однако в прошлом году блондинка поправилась и теперь пытается вернуться в форму. Она занимается спортом и танцами.

Еще на днях Ольга активно снималась. Она хвасталась нарядами, которые примеряла для появления в кадре. Но вечерами рыдала в подушку, так как тяжело переживает смерть собаки. Но уже 14 апреля она предстала в самолете. Артистка молча позировала у иллюминатора. Она решила сохранить интригу.

Вскоре Бузова показала кадры с морского побережья. Она ужинала среди пальм в ресторане. Телеведущая облачилась в пудровый костюм в пижамном стиле. Она решила похвастаться тем, что насладится морской кухней.

«Как вы поняли, я улетела из Москвы. Сейчас ужин и отдыхать! Встала, как всегда, рано, легла поздно, настроение — поесть устрицы», — сказала звезда.

Не обошлось без вечернего променада. На курорте стоит теплая погода, поэтому она была в сланцах и без куртки. Артистка показала ночной город.

«Слышите шум моря», — поделилась она.

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