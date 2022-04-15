«Мамасита»: Анна Седокова в леопардовом мини-бикини показала мощную фигуру

Анна Седокова раньше была частью «ВИА Гра», но потом начала строить сольную карьеру. Певица может похвастаться не только вокальными данными, но и эффектной внешностью.

Она мама троих детей, которых старается растть сама. Под ее крылом находится дочка Алина, вот Моника уже несколько лет живет с папой в США, но артистка постоянно ее навещает. Также у нее пострадает пятилетний сын Гектор.

Несмотря на то, что Анна теперь счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, она продолжает раззадоривать фанатов то женственными нарядами, то пикантными фото. В 39 лет певица может похвастаться спортивной фигурой.

После третьих родов она не смогла вернуться в форму, но заметно преобразилась. Седокова 14 апреля опубликовал селфи из ванной комнаты. Она предстала в кадре в леопардовом мини-бикини. Лиф едва смог удержать ее декольте. Она обнажила живот и бедра.

Артистка поблагодарила мужа, который о ней заботится. А поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами.

«Вот это фигурка», «Вы наша Карди Би», «Какой размах», «Ой, купальник нужен новый», «Ну прям дама — огонь», «Мамасита», «А можно еще?», «Какая красивая», «Вас все должны любить и оберегать», «Уникальный бриллиант», «Что за кошечка», «Загар идеальный», — прокомментировали пост подписчики.

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