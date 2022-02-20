«Один из нас прекращал»: Седокова честно рассказала о расставании с Тиммой

Анна Седокова вышла замуж в третий раз осенью 2020-го. Ее избранником стал молодой баскетболист Янис Тимма. Недавно семья перебралась в Майами, арендовав виллу за четыре миллиона рублей в месяц. А спортсмен наконец-то нашел работу – он устроился в одну из низших баскетбольных лиг США.

Периодически в инстаграме певицы появляются публикации, где она с грустью рассуждает о любви и будущем. Именно поэтому фанаты решили, что в отношениях пары не все так гладко, а может быть они и вовсе расстались.

Но Анна расставила все точки над i, отметив, что в ее третьем браке все хорошо.

«Наши монстры в голове провоцировали нас тысячи раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал. Но тогда второй включал суперскорость!» — рассказала Седокова.

Напомним, Седокова живет с молодым мужем и сыном Гектором. Две ее старшие дочери живут в США. Все трое детей певицы – от разных мужчин.

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