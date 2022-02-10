Составила Боне конкуренцию: Седокова в черном бикини козырнула своей роскошной фигурой

Певица решила похвастаться тем, как может выглядеть многодетная мама в 39 лет.

Анна Седокова в 2004 году покинула группу «ВИА Гра». Она стала строить сольную карьеру и смогла добиться известности. Однако певица знаменита не только благодаря своим песням.

Ей не везло в личной жизни, поэтому долгое время она была многодетной мамой-одиночкой. Однако свою любовь артистка встретила несколько лет назад. Она счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.

Примечательно, что Анна после третьих родов не смогла вернуться в форму. Она призналась, что ее фигура неидеальная. Однако певица не стесняется ее показывать. В последнее время она часто посещала спортзал и решила похвастаться результатом.

Артистка запечатлелась в черном мини-бикини. Она продемонстрировала свои формы во всей красе. При этом Седокова спрятала живот, показав только свои бедра объемом 90 сантиметров.

«Я люблю себя в независимости от того, сколько я вешу, что чувствую или что на мне одето. И чувствую взаимность», — заявила звезда.

Ранее Виктория Боня тоже похвасталась своей спортивной фигурой. Она тоже старается выглядеть привлекательно в 42 года. А вот Анне всего 39 лет. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Фигурка бомбическая», «Фигура супер, такая подтянутая», «Какая прелесть», «Есть чем любоваться», «Идеальная восьмерка! Фигурка мечты», — стали писать пользователи Сети.

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