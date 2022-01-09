Рыженькая из «ВИА Гры»: как Анна Седокова совместила сцену и многодетное материнство, а личное счастье обрела лишь в третьем браке

Анна Седокова вошла в «золотой» состав «ВИА Гры» и стала для последующих солисток эталоном наряду с Верой Брежневой и Надеждой Грановской.

Певица Анна Седокова смогла построить яркую сольную карьеру после не менее фееричного успеха в группе. Параллельно красотка устраивала личное счастье. Сейчас она замужем третий раз и намерена стать матерью в четвертый раз.

Анна Седокова: детство, родители

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. По национальности она русская, ее родители из Томска вынуждены были переехать в украинский город из-за семейных сложностей – пращуры отца были против союза с матерью, и влюбленные, можно сказать, сбежали.

Объясняла Седокова противостояние кланов тем, что ее родители жили скромно по сравнению с предками отца.

После переезда у Светланы Георгиевны и Владимира Львовича Седоковых сначала родилась дочка Аня, затем сынок Максим. Когда будущей певице исполнилось 5 лет, отец ушел из семьи, и маме пришлось самостоятельно обеспечивать двоих детей, она работала учителем английского, подрабатывала репетитором.

Маленькая Аня в шесть лет стала петь в ансамбле Украины «Світанок», а также занималась танцами и музыкой. Школу она окончила с золотой медалью, а музыкальную, по классу фортепиано, — с отличием.

Работать и помогать матери Анна Седокова начала с 15 лет. Она смогла найти подработку моделью, затем устроилась в клуб ведущей. Далее продвинулась на ТВ, попав сначала корреспондентом в программу O-TV Models на музыкальном канале O-TV, затем стала ведущей утреннего шоу «Подъем» на «Новом канале», параллельно вела радиошоу «Девичник» на радио Super-Nova.

Анна Седокова: начало карьеры, «ВИА Гра»

В 2002 году Анна Седокова пополнила состав набирающей популярность девичьей группы «ВИА Гра» под руководством Константина Меладзе. Девушка стала третьей – создатели решили сделать все-таки не дуэт, а трио. Состав на тот момент выглядел так: Надежда Грановская, Алена Винницкая и Анна Седокова.

По итогам 2002 года группа была названа «Прорывом года» российской премией ZD Awards, а песня «Стоп! Стоп! Стоп!» удостоилась премии «Песня года-2002».

В конце года на место ушедшей из группы Алены Винник взяли Веру Брежневу, и начался период так называемого «золотого» состава коллектива. Седокова стала основной вокалисткой.

В начале 2003 года уже в новом составе группы снимает клип на песню «Не оставляй меня, любимый!», которая считается одним из лучших синглов за всю историю группы. Композиция обосновалась в хит-парадах более чем на полгода, а в декабре 2009 года видеоклип был признан лучшим российским клипом десятилетия, согласно зрительскому голосованию музыкального телеканала RU.TV.

Анна Седокова смогла в «ВИА Гре» реализоваться не только как вокалистка, но и режиссер-постановщик концертов. Яркое трио гремело на всем постсоветском пространстве, девушек приглашали на всевозможные шоу, они не раз украшали собой обложки глянца. Но в 2006 году Седокова принимает решение уйти из группы – она начала строить семью с футболистом Валентином Белькевичем и родила ему ребенка.

Анна Седокова: сольная карьера

Покинув «ВИА Гру» и родив первенца, Анна Седокова вернулась в шоу-бизнес, чтобы построить сольную карьеру. Она взяла псевдоним Аннабель и дебютировала с песней «Мое сердце» в 2006 году. Затем сделала перерыв и уже осенью появилась на сцене в Сочи, на фестивале «Пять звезд», где получила «Приз зрительских симпатий».

Контракт с компанией Real Records помог ей успешно реализовать многие идеи. Например, сразу же она сняла клип «Самая лучшая девочка».

После двухлетнего перерыва, вызванного перипетиями в семейной жизни, Седокова вернулась на сцену с песней «Привыкаю», затем в 2009 году представила новую песню «Селяви», которая чуть позже поменялась на «Драму», а также дуэт с рэпером Джиганом «Холодное сердце», на который в 2010 году сняла клип.

В том же году группы «ВИА Гра» дала юбилейный концерт, и Анна Седокова как одна из ярких солисток тоже выступила в составе коллектива, исполнив несколько хитов, а также сольные композиции.

2014 год ознаменовался в карьере певицы наградой RU TV за клип на песню «Между нами кайф». А вот первый сольный альбом Анны Седоковой под названием «Личное» увидел свет лишь в 2016 году.

Зато продуктивным стал 2017 год. Седокова порадовала поклонников сразу двумя сольниками – весной состоялся релиз «Личного», а осенью — «На воле», который занял второе место в российском ITunes. Самыми хитовыми в нем стали композиции «Увлечение», «Не твоя вина» и «На воле». А в 2018 году клип «Увлечение» был номинирован на премию телеканала RU TV, а сама Седокова стала ведущей церемонии награждения.

В том же году клип «Не твоя вина» был номинирован на премию Муз-ТВ в категории «Лучшее женское видео», за него певица также получила премию Fashion People Awards за клип «Не твоя вина».

В феврале 2019 года Анна Седокова на премии «Жара Music Awards» с клипом «Шантарам» была номинирована в двух категориях — «Лучшая певица» и «Лучший клип». В том же году звезда подарила фанатам свой четвертый сольник – «Про любовь».

Анна Седокова: другие проекты

Начав сольную карьеру, Анна Седокова стала развиваться во многих других направлениях. Например, в 2006 году она успешно прошла кастинг на роль ведущей программы «Новые песни о главном» на Первом канале.

После перерыва по семейным обстоятельствам Анна Седокова в 2008 году наверстала упущенное – в этот год звезда снялась в кино, поучаствовала в творческих телепроектах и продолжила творить.

Например, она стала соведущей шоу на Первом канале «Король ринга», а также ведущей украинского проекта «Телезвезда — суперзвезда».

Весной 2008 года Седокова стала участницей музыкального шоу Первого канала «Две звезды». Ее напарником стал шоумен и юморист Вадим Галыгин. А осенью уже стояла на коньках в «Ледниковом периоде-2», где выступала в паре с фигуристом Андреем Хвалько.

В том же году Анна Седокова дебютировала в кино. На украинском телевидении вышел сериал «Сила притяжения» с участием певицы.

По итогам 2008 года Анна Седокова была признана самой сексуальной телеведущей России по мнению рейтинга «ТОП 10 SEXY» «Радио Монте-Карло» и самой стильной телеведущей.

Карьера Седоковой-киноактрисы продолжилась в 2009 году. Звезда снялась в фильме «Москва. RU», гонорар от съемок в котором отдала на благотворительность.

В 2010 году Анна Седокова приняла участие в шоу «Звезда+Звезда», украинском аналоге проекта «Две звезды», в паре с Виктором Логиновым, а также снялась в комедии «Беременный» в главной роли.

На следующий год певица повторила участие во втором сезоне проекта «Звезда+Звезда», и стала ведущей передачи «Женская логика» на украинском канале ICTV.

В 2013 году Анна Седокова покорила казахстанское телевидение, появившись в паре с Жаном Алибековым в статусе ведущей реалити-шоу «Седьмая раса» (аналог проекта «Битва экстрасенсов»).

В 2019 году на Первом канале вышел новый телепроект «Главная роль», в котором звезды из разных сфер шоу-бизнеса пробуют себя в качестве киноактеров. Анна Седокова сыграла в стилизованных фрагментах легендарных кинолент — «Три тополя на плющихе», «Мэри Поппинс, до свидания», «Гардемарины, вперед!» и других.

Реализовалась Анна Седокова как писательница. Звезда написала две автобиографические книги – в 2010 году «Искусство соблазнения», в 2020 году «Я – сильная, я — справлюсь».

Анна Седокова: личная жизнь

Первым мужем Анны Седоковой стал футболист киевского «Динамо» Валентин Белькевич. Ради него певица ушла из группы «ВИА Гра» на самом пике ее популярности. Летом 2004 года они сыграли свадьбу, а в декабре красотка впервые стала мамой – у нее родилась дочь Алина.

Но через два года счастье Седоковой омрачила неверность мужа. И девушка разорвала с ним союз. В 2019 году отец ее первого ребенка скончался – оторвался тромб. Она поддерживала с ним отношения ради дочери и тяжело пережила утрату.

Вторым мужем Анны стал менеджер гонок «Формула-1» Максим Чернявский. Мужчина давно обосновался с Лос-Анджелесе, и Седокова часто летала к возлюбленному, в 2011 году они поженились. А спустя полгода за океаном на свет появилась их общая дочка Моника.

С Чернявским Седокова была счастлива два года. Громкий развод был неизбежен потому, что, по словам Анны, суженый изменил ей с солисткой «ВИА Гры» Сантой Димопулос. Но певица отрицала связь с чужим мужем.

После развода Максим Чернявский по суду забрал дочку к себе в США. Звездная мама не ограничена во встречах с девочкой, которая растет настоящей умницей и красавицей, но отец запретил ей публиковать фото дочки в Сети.

После развода с Чернявским красотка Седокова недолго была одна. Вскоре ее сердце занял хореограф Сергей Гуман. Почти три года они были вместе, но в 2016 году расстались.

Через год Анна Седокова собралась замуж за бизнесмена Артема Комарова. И родила ему сына Гектора. Но мужчина настаивал, чтобы его невеста прекратила карьеру певицы и посвятила себя семье. На что Седокова никак не соглашалась. В итоге вместо свадьбы пара «отметила» расставание в 2017 году.

Анна Седокова и Янис Тимма

Осенью 2019 года Анну Седокову заподозрили в связи с женатым баскетболистом клуба «Химки», латвийцем Янисом Тиммой. Легионер потерял голову от горячей экс-солистки «ВИА Гры» и вспоминал, как на первом свидании в кинотеатре фильм на экране их не интересовал – им настолько понравилось быть рядом с друг другом, что они остались и на следующий сеанс.

Скандальности в романтику между спортсменом и певицей привнес факт наличия законной жены у Тиммы. Сана Тимма только родила мужу ребенка, и расценила произошедшее как предательство, оскорбительно высказалась в адрес разлучницы. Но Седокова и баскетболист, который младше нее на 9 лет, не смогли друг без друга.

В 2020 году Седокова вышла замуж за Тимма. И с того момента поклонники подозревают певицу в беременности, тщательно изучая округлости талии. Сама певица не против родить любимому ребенка, четвертого для себя по счету.

Анна Седокова: пластика, откровенные фото

Сексапильная красотка Анна Седокова появилась на обложке мужского журнала Maxim впервые в 2004 года, сразу после ухода из «ВИА Гры». Ее горячие фото не содержали ни намека на «интересное положение» — она была на четвертом месяце беременности.

Впоследствии Анна Седокова не раз входила в топ-100 самых сексуальных звездных красавиц. И неоднократно принимала участие в откровенных фотосессиях. В ее аккаунте в Instagram регулярно появляются фото в бикини, которые будоражат миллионную аудиторию певицы.

К слову, своей красоте рыженькая из «ВИА Гры» обязана не только папе с мамой. Поговаривают, что звезда сделала грудь – после троих детей, мол, никак столь пышным бюст не может остаться.

В настоящее время размер груди Анны Седоковой составляет полный третий размер. Также красотка регулярно увеличивает губы, которые и без того у нее довольно пухлые от природы.

За фигурой Седокова следит при помощи правильного питания и здорового образа жизни. Она занималась йогой, тренировалась с персональным инструктором, правда, в микроблоге уже давно не показывает кадры из спортзала. При росте 170 см девушка весит 61 кг.

Красоту кожи и волос Седокова поддерживает регулярными косметологическими процедурами. Плазмолифтинг, мезотерапия, биоревитализация и массажи входят в обязательный список по уходу за собой.

Анна Седокова сегодня

В 2021 году певица выпустила новый мини-альбом «Эгоистка». А также продолжает появляться в различных шоу. Осенью она выступила в шоу «Дуэты», исполнив песню с Митей Фоминым. Артистка и музыкант не знали, с кем именно они поют – между артистами была стена.

На одном из последних фото из отпуска в Майами поклонники снова усмотрели у певицы животик. Они уверены, что звезда беременна и скоро подарит мужу ребенка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.