«Счастливая Лиза»: Оксана Федорова пришла поддержать дочку-балерину во время выступления

Оксана Федорова почти 20 лет назад получила титул «Мисс Вселенная». При этом она не долго ходила с короной. Девушка смогла стать телеведущей, а также ее часто зовут на светские мероприятия и концерты. Поклонники знают, что модель еще и прекрасно поет. Однако большую часть времени она старается проводить со своей семьей. Звезда вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина и подарила ему двоих детей.

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В прошлом году Оксана впервые отвела семилетнюю дочку Елизавету в школу. А вот ее сын Федор уже учится в третьем классе. Своих наследников она приучат к спорту, а прошлым детом родители также свозили дочку в Сочи в лагерь для балерин. Девочка усердно занимается у станка. 15 июня Федорова побывала на отчетном концерте девочки в Москве. она запечатлела ее в ярком костюме с пышной алой пачкой.

«Главное — успеть надеть балетки», — заметила Федорова.

Затем она села в зале и поддерживала дочку. Телеведущая не выдержала и также заглянула за кулисы.

«Наши чудесные райские птички. Каждый раз перед выходом на сцену новые эмоции и счастливая Лиза», — заверила звезда.

Поклонники восхитились грациозностью девочки. Многие одарили ее комплиментами, как и маму. «Классная», «Любовать и любоваться», «Легкость пушинки», «Отличная растяжка», «Ей идет балет», «Какие прелестные дети, ваша Лиза чудо», «Каждая мама бы так радовалась за дочку», — стали писать подписчики.

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