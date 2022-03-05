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Оксана Федорова в двубортном жакете и прямых брюках поддержала тренд на монохром

Артистка посетила премьеру Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в Большом театре.

Оксана Федорова в двубортном жакете и прямых брюках поддержала тренд на монохром
Оксана Федорова. Фото: Instagram.com/fedorovaoksana

Среди последних Stories личного микроблога телеведущей Оксаны Федоровой появилась фотография из Большого театра. Знаменитость отдала предпочтение монохромному стилю для образа в честь премьеры оперы «Лоэнгрин».

Оксана Федорова обожает классическую музыку и брючные костюмы. К слову, в одном из них она пришла на постановку в Большой театр. Телеведущая предпочла приталенный крой пиджака с двумя рядами больших пуговиц.

Удлиненная модель жакета с массивами плечами была скомбинирована с узкими брюками такого же черного цвета. Классический вариант брюк подчеркнул длинные ножки Оксаны Федоровой. Знаменитость добавила в образ классические лодочки из черной замши.

В качестве аксессуаров Федорова предпочла тонкую золотую цепочку на шее.

Оксана Федорова. Фото: Instagram.com/fedorovaoksana
Оксана Федорова в Большом театре. Фото: Instagram.com/fedorovaoksana

«Не могла пропустить премьеру Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» в Большом театре», – написала Оксана Федорова.

Напомним, ранее стилист Лариса Тимиряева похвалила брючный костюм в полоску, который выбрала Оксана Федорова. Модный эксперт оценила акцент на приталенный крой, который вновь становится актуальным.

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брючный костюмЗвездный стильМонохромный образОксана Федоровароссийские телеведущие