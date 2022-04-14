«Как будто юбки нет!»: 53-летняя певица Валерия в тунике и кедах показала стройные ножки

Валерия является одной из самых известных певиц в России. Она выпустила множество хитов, включая «Часики». Артистка обладает множеством наград и продолжает работать, записывая дуэты с популярными исполнителями.

В свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Жена Иосифа Пригожина не перестает экспериментировать с образами, облачаясь в короткие платья и ботфорты.

В последнее время Валерия появлялась лишь на шоу «Маска», где сидит в кресле члена жюри. Но в скором времени она даст большой концерт в Москве в честь своего дня рождения.

Певица поделилась кадрами с репетиции. Она предстала в тунике и белой блузке. Черные колготки дополняли образ. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Артистка исполнила свои хиты вместе с музыкантами.

«Финальные репетиции перед концертом», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Валерия. Многие осыпали ее комплиментами. Другие обратили внимание на ее образ. «Какие ножки», «Ой, вы прям стройняшка», «Голос фантастический», «Как будто юбки нет!», «Роскошно выглядите», «Похоже, что там будут все», «Бесподобная», «Эта фигурка! Просто лишаете дара речи», — прокомментировали пост подписчики.

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