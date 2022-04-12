«Регина прекрасна»: беременная Тодоренко в эффектном платье оверсайз и кедах появилась на публике

Телеведущая выбрала нежный образ для съемок шоу «Маска». Ее атуфит оценил модельер Наз Маер. Он признался, что такой наряд допустим для девушек в интересном положении.

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру на телевидении. Ее прославило шоу «Орел и решка», в котором она была ведущей. Потом Регина стала стала снимать свои передачи и уже не первый сезон ее приглашают в кресло жюри шоу «Маска».

Именно на этом проекте она рассекретила свою вторую беременность. Напомним, что у звезды растет сын Михаил, которого она растит с мужем Владом Топаловым.

Теперь Тодоренко надеется, что у нее будет дочка. На съемках она появляется то в мерцающих платьях, то в сорочке. Телеведущая часто примеряет парики. Свои образы она продумывает до мелочей.

Во время съемок 9 выпуска Регина предстала в кукольном платье оверсайз с пышными рукавами. Наряд кремового цвета украшал бант. Она дополнила образ кедами с длинными носками. Звезда скрыла свой живот.

В кресле жюри также сидит Валерия. Она тоже отметилась в ярком образе, выбрав платье с эффектом стройности. Однако Тодоренко пояснила, что она повторила образ из картины «Девочка с персиками» российского живописца Валентина Серова. Поклонники отметили, что платье ей идет. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«У Регины очень интересные образы на шоу „Маска“. Яркие эффектные, запоминающиеся. В этих наряд не выйти в свет, если, конечно, это не тематическая вечеринка, но огни идеально подходят для формата шоу. Платье симпатичное. Красивый цвет, много интересных деталей: объемные рукава, красивый воротник с брошью, девичья юбка. Может переборщила с объемами, но Регина в положении, ей хочется не только быть красивой, но и чувствовать себя комфортно, поэтому допустимо. Светлые кеды и носочки здесь дополнили комфортный, но интересный образ. У меня нет замечаний, Регина прекрасна», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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