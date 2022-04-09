С акцентом на ноги: Боня в белых мини-шортах и остромодных ботинка Prada вышла на променад в Монако

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она не скрывает, что благодаря проекту стала знаменитой. Виктория работала на телевидении и закрутил роман с ирландским миллионером Алексом Смерфитом.

Она даже родила от него дочку Анджелину, но свадьбу они не сыграли. И вот спустя 10 лет звезда продолжает искать любовь. При этом она ухаживает за собой и может похвастаться женственными образами.

Боня живет в Монако, но недавно посетила Москву, где закупила новые наряды. Она готовится к поездку в Майами. А пока светская львица покрасовалась в Монте-Карло. Она облачилась в белые мини-шорты и рубашку оверсайз.

Наряд в белых тонах дополнили ботинки Prada на толстой подошве. Виктория отправилась в кафе с подругами, а потом устроила променад. Она насладилась теплой погодой.

Телеведущая подчеркнула стройные и загорелые ноги. Она даже устроила фотосессию на улице. Поклонники восхитились тем, как выглядит 42-летняя звезда. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Расслабленный отпускной образ, в котором очень приятно насладиться солнцем. Объемная белая рубашка, крошечные шортики, светлая сумка. Все по классике пляжного отдыха. Даже собранные в узел волосы продолжают атмосферу вальяжного аутфита. Этот лук можно было бы назвать простым и даже скучным, если бы не обувь. Супермодные трендовые ботинки с карманом от Prada на массивной подошве задали тон! Вика молодец! Хорошо составленный образ. Если уж совсем придираться, то трикотажные шортики лучше заменить джинсовыми. Пусть тоже белыми. Но джинса держит форму, а значит выглядит дороже и качественнее», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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