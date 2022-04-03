Выглядит дорого: 42-летняя Боня в белоснежном костюме с брюками палаццо оголила идеальный живот

Виктория Боня была участницей «Дома-2» вместе с Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой. После ухода из проекта она работала телеведущей, но в итоге стала бьюти-блогером. Виктория уже давно живет в Монако, но любит приезжать на родину.

Она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Но после расставания с ним звезда находится в поисках жениха.

Уже несколько дней Боня находится в Москве. Она активно готовится к поездке в Майами. Светская львица даже закупила новые наряды в ЦУМе. Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры, так как в 42 года может дать фору даже топ-моделям.

На этот раз Виктория устроила фотосессию, на которой предстала не в платье, а белоснежном костюме с брюками палаццо и топом. Она покрасовалась перед зеркалом. Наряд позволил ей оголить загорелый и рельефный пресс.

Потом Боня отправилась давать интервью. К слову, она намекнула, что ее сердце занято. Звезда похвасталась букетом от поклонника. А вот пользователи Сети осыпали ее комплиментами.

«Потрясающая», «Просто огонь», «Как ва м идет», «Костюм идеально сидит», «Слов нет», «Какая богиня», «Виктория, ваша фигура бесподобна», «Ох, белый прям подчеркнул загар», «Хороша», «Вика, какая красивая! Дар речи потерян», — стали писать подписчики.

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