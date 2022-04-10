«Может подать на резиденцию?»: Боня в алом мини-платье и мюлях Bottega Veneta щегольнула в Дубае

Виктория Боня является телеведущей, а такж бывшей участницей «Дома-2». Она прославилась больше 15 лет назад. Теперь Виктория стала популярным блогером и успела переехать в Монако.

Там на побережье она живет с десятилетней дочкой Анджелиной. А вот с отцом девочки миллионером Алексом Смерфитом она рассталась. Но в свои 42 года звезда может похвастаться моложавым видом и надеется, что еще построит семью.

Недавно Боня провела несколько дней в Москве. Она закупила новые наряды в ЦУМе и приняла участие в разных съемках. А вот после короткого пребывания в Монте-Карло, светская львица устроила себе поездку в Дубай.

В первый же вечер она осталась в восторге от местной атмосферы. Для такого случая Виктория облачилась в алое мини-платье на запах, которое скрыло изъяны и подчеркнуло ее формы. Белые мюли Bottega Veneta и мини-сумка завершили лук.

«Дубай, а я оказывается скучала по этому городу, только сейчас это поняла. Может подать на резиденцию здесь, что думаете?» — написала звезда.

Наряд позволил ей похвастаться загорелыми и стройными ногами. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Какая красоточка», «Вам все идет», «Красное платья прям топчик», «Вам можно жить в любой точке мира», «Какая стройная», «А у вас еще нет паспорта Монако?», «Красотка, что тут сказать», «Лучше просто найди мужа», «Красивая невероятно», — прокомментировали пост подписчики.

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