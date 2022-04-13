«Так резко постарела»: Бузова в бомбере и без макияжа вышла на вечерний променад

Телеведущая вызвала негодование у фанатов. Она теперь все чаще показывает лицо без фильтров.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и близкими. Однако большую часть времени телеведущая проводит на работе. Она снимается в новых шоу и участвует в фотосессиях.

Недавно артистка возобновила концерты. Теперь она еще больше внимания уделяет своей внешности. А так как звезда поправилась, то теперь посещает спортзал.

На днях Ольга поразила поклонников своими формами, танцуя на пилоне. А вот накануне она вышла на вечерний променад с собакой. Телеведущая решила покрасоваться в парке. Она была облачена в бомбер неонового цвета.

Примечательно, что артистка не постеснялась показать лицо без макияжа и фильтров. Бузова отметила, что наслаждается прогулкой и намерена выспаться перед очередным рабочим днем.

А вот поклонники удивились тому, как выглядит 36-летняя телеведущая. Многие отметили, что Ольга выглядит постаревшей. Некоторые посчитали, что и на шоу «Бузова на кухне» артистка с макияжем выглядела не так красиво, как раньше.

«Ну просто слов нет», «Бабушка Оля», «Так резко постарела», «Цвет бровей и волос вообще не стыкуются», «Что-то беда! Оля пострела на 10 лет», «Отдыхать надо больше», «Ой, без макияжа все печально», «Ну хоть гулять стала», — прокомментировали пост подписчики.

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