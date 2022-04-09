«Она шла словно леди»: Бузова в юбке-футляре и ботильонах щегольнула на съемках

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она много лет назад стала знаменита после того, как пришла на шоу «Дом-2». Артистка взрослела на глазах поклонников. Она не срывает, что любит быть в центре внимания.

Певица всегда подбирает себе образы для красных дорожек. Она любит выглядеть ярко и женственно. Однако недавно звезда поправилась. Теперь она мечтает вернуться в форму.

А вот на днях Ольга отметилась на съемках. Она примерила несколько разных образов. Примечательно, что артистка в коридорах отметилась в топе и юбке-футляре с принтом под газету. Она дефилировала в белых ботильонах на танкетке. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Телеведущая улыбалась прохожим. Под руку ее вел PR-директор Антон Богославский.

«Она шла словно леди», — отметил стилист Никита Карстен.

Потом Бузова переоделась в черное платье с разрезами. Ее образ дополнили ботфорты в тон. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Наряд облегал ее пополневшие бедра.

«Какая красотка», «А мне нравится такой стиль», «Выглядишь просто огонь», «Оля! О-ля-ля», «А можно вид со всех сторон?», «Стилист поработал на славу», «Красоту не скроешь», «Ты крутая», «Работаешь над собо! Респект», — стали писать пользователи Сети.

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