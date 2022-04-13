«Вот это взгромоздилась на пилон»: Бузова в чулках в сетку свела с ума поклонников

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. Каждый раз артистка продумывает свои образы. Она носит как романтические платья, так и шорты.

На улице телеведущая привыкла гулять в удобных и практичных нарядах, а вот на сцене она щеголяет в пикантных луках. Звезда за последние месяцев поправилась, но это не смущает звезду.

Пока Ольга еще не вернулась в форму. Однако она занимается спортом и возобновила занятия по танцам. Телеведущая на этот раз поделилась пикантными кадрами. Она в боди и чулках в сетку устроила танцы у пилона.

Образ дополнили босоножки на шпильке. Бузова прогибалась и прижималась к пилону. Она показала фигуру во всей красе. Артистка даже прыгнула на пилон, показав формы с нового ракурса.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда . Многие отметили, что с более объемными формами она стала более привлекательной. «Ого, какая», «Оля, что ты творишь?», «Вот это взгромоздилась на пилон», «Ох и фигурка», «Ничего не стеснятся», «Просто красавица», «Ну почему ты все еще одна», «Приятно видеть такие женственные формы», «Какая роскошная талия», — прокомментировали пост подписчики.

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