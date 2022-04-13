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«Ох, все прелести засветила»: Лопырева в платье с разрезами сразила изящными формами

Победительница конкурсов красоты отметилась в женственном образе в Дубае.

«Ох, все прелести засветила»: Лопырева в платье с разрезами сразила изящными формами
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Виктория Лопырева является победительницей конкурса красоты «Мисс Россия». И хоть прошло много лет, она продолжает быть одной из известных светских львиц. Виктория частая гостья на красных дорожках и кинофестивалях

. Она сама организовывает различные мероприятия. Примечательно, что уже несколько лет блондинка живет в Дубае. Каждый раз она появляется на публике в женственных нарядах.

38-летняя Лопырева недавно щегольнула в мини-шортах. Она устроила морскую прогулку. А вот теперь модель приняла участие в фотосессии. Она покрасовалась на улицах Дубая в белоснежном платье в пол с разрезами на талии.

Наряд придал пикантности и подчеркнул ее изящные формы. Виктория сделала объемную прическу и макияж с акцентом на глаза. Она похвасталась точеными изгибами.

Виктория Лопырева. Фото: соцсети

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Игоря Булатова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, как красиво», «Наряд просто бомбический», «Ах, без белья», «Виктория, слов нет», «Какая загорелая и стройная», «Вы всегда прекрасно выглядите», «Поймала себя на мысли, что без макияжа вас вообще не видела», «Вызываете зависть», «Ох, все прелести засветила», — прокомментировали кадры подписчики.

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