«Ох, все прелести засветила»: Лопырева в платье с разрезами сразила изящными формами

Виктория Лопырева является победительницей конкурса красоты «Мисс Россия». И хоть прошло много лет, она продолжает быть одной из известных светских львиц. Виктория частая гостья на красных дорожках и кинофестивалях

. Она сама организовывает различные мероприятия. Примечательно, что уже несколько лет блондинка живет в Дубае. Каждый раз она появляется на публике в женственных нарядах.

38-летняя Лопырева недавно щегольнула в мини-шортах. Она устроила морскую прогулку. А вот теперь модель приняла участие в фотосессии. Она покрасовалась на улицах Дубая в белоснежном платье в пол с разрезами на талии.

Наряд придал пикантности и подчеркнул ее изящные формы. Виктория сделала объемную прическу и макияж с акцентом на глаза. Она похвасталась точеными изгибами.

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Игоря Булатова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, как красиво», «Наряд просто бомбический», «Ах, без белья», «Виктория, слов нет», «Какая загорелая и стройная», «Вы всегда прекрасно выглядите», «Поймала себя на мысли, что без макияжа вас вообще не видела», «Вызываете зависть», «Ох, все прелести засветила», — прокомментировали кадры подписчики.

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