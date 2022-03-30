Блондинка на миллион: Лопырева в нюдовом боди с роскошным декольте засветила загорелые формы за завтраком

Виктория Лопырева является популярной персоной в России. Она уже не раз дефилировала на подиумах и украшала обложки глянца. Слава к ней пришла после победы в конкурсе красоты «Мисс Россия».

Теперь она частая гостья на красных дорожках, светских раутах и кинофестивалях. Уже два года блондинка живет в Дубае, где воспитывает сына Марка Лео. Но после участия в Неделе моды звезда улетела в отпуск.

Лопырева уже несколько дней отдыхает на Мальдивах. Она предпочла взять с собой подруг. Светская львица уже делилась снимками, на которых позировала в купальнике. Так она решила развеять слухи о беременности.

А вот 30 марта Виктория показала, как встретила утро. За столом она предстала в джинсовых шортах и нюдовом боди с откровенным декольте. Блондинка полакомилась шаурмой.

«Ты меня фотографируешь или шаурму?» — спросила она. «Конечно, шаурму», — ответила подруга. «Тогда сделай нам совместное фото. Все думают, что у меня любимое блюдо — это салат, а это шаурма», — заявила звезда.

Потом Лопырева покрасовалась на фоне побережья. Она не скрыла красоту своих форм. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Как красиво и как девушкам к лицу Мальдивы», «Как тебе идет улыбка», «Один взгляд на ваши формы и полный улет», «Какая вы роскошная», «Нельзя быть красивой такой», «Ох, а можно вид со всех сторон», — прокомментировали пост подписчики.

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