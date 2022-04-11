Брюки с изюминкой: Подольская в модном черном костюме и слингбэках предстала на публике

Певица выступила на канале «Жара». Она забыла взять обувь, но ее выручили в магазине.

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». У нее давно образовалась своя армия поклонников. Уже длительное время она выступает на сцене. При этом певица успевает воспитывать двоих детей.

Она подарила Владимиру Преснякову сыновей: Артемия и Ивана. Примечательно, что артистка снова стала мамой чуть больше года назад. Она успела вернуться в форму и теперь часто ездит на съемки.

А вот 10 апреля Подольская оставила привычные домашние дела и отправилась на передачу на канале «Жара». Она выбрала современный модный наряд для такого случая, но забыла взять обувь. В итоге в торговом центре артистка нашла подходящие туфли и уговорила, чтобы ей дали их на один час.

Наталья появилась в студии в черном костюме с укороченным жакетом и брюками с разрезами, которые придало изюминку. Слингбэки завершили лук.

Подольская подчеркнула стройную фигуру. Она исполнила свою песню «Быть самой собой». Певица восхитила поклонников не только своим выступлением, но и образом.

«Ну какая же ты красивая», «Наталья, вы обворожительны», «Но сказать красивая, это ничего не сказать. От Натальи такая аура веет, нежности, силы», «Туфли действительно классные», «Наталья с годами делается еще красивее», «Очень стройная», «Костюм шикарный», — прокомментировали пост подписчики.

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