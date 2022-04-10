Бузова в мини-платье с кольчугой из голубой бахромы взгромоздилась на каблук

Экс-ведущая проекта «Дом-2» примерила ультрамодные босоножки с квадратным носом и шнуровкой на лодыжках.

Ольга Бузова покрасовалась на съемках программы «Звезды в Африке». Поющая телеведущая щегольнула в тенистом лесу, продемонстрировав нетривиальный лук. Экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова примерила сливочное мини-платье с кольчугой из голубой бахромы. Талию светская львица выделила «золотым» поясом. С плеч артистки ниспадали жгутики в виде кейпа.

«Ловите красивую меня и смотрите в 19.00 шоу «Звезды в Африке». У вас есть фавориты?» — спросила у поклонников Бузова.

Свой образ египетской царицы Ольга Бузова дополнила ультрамодными босоножками с квадратным мысом и шнуровкой на лодыжках. Поющая телеведущая сделала укладку в голливудском стиле с крупными волнами. Также аутфит красавицы-блондинки дополнил идеальный макияж с акцентом на глаза в технике смоки-айс.

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