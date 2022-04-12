Завлекает мужчин: пополневшая Бузова в смелом боди и чулках в сетку сразила своими формами

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она в прошлом году покинула шоу «Дом-2», но теперь активно снимается в новых проектах. Артистка привыкла удивлять публику. Она не скрывает, что порой намеренно привлекает внимание.

На красных дорожках телеведущая появляется в роскошных платьях, а на сцене позволяет себе показать красоту фигуры. Недавно она поправилась, но это не мешает ей женственно выглядеть.

В последнее время Ольга часто устраивает себе тренировки в спортзале. Также она возобновила занятия по танцам на пилоне. Певица на этот раз еще и облачилась в откровенный наряд.

Она засняла на камеру, как танцует у шеста в черном боди и чулках в сетку. Лук дополнили туфли на каблуке. Бузова решила покрасоваться в пикантном наряде, обнажив свои бедра. Она повернулась спиной к камере, изгибаясь и приседая.

«Полюбить себя и свое тело», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она хоть и поправилась, но похорошела. «Какие формы», «Оля! Какая красота», «Это ночной контент», «Шикарный вид», «Ну прям все, чтобы мужчины обратили внимание», «Ну оголодала, видно сразу», «Хороший бампер», «Наряд стриптизерши купила, полна экипировка», «Ну прям хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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