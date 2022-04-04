Беременная Тодоренко в мерцающем платье с прозрачным жакетом щегольнула на публике

Телеведущая находится на последних сроках беременности, но это не помешало ей принарядиться.

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что начинала свою карьеру как певица. А вот потом ей удалось стать блогером и ведущей. Уже не первый год Регина счастлива в браке с Владом Топаловым.

Она подарила ему сына Михаила. Примечательно, что свой живот во время первой беременности звезда тщательно скрывала. А недавно ее снова стали подозревать в интересном положении, и она призналась, что ждет ребенка.

Тодоренко переживает за родителей, которые находятся в Одессе. По этой причине она решила делать меньше публикаций в соцсетях и дистанцироваться от всех. Но при этом телеведущая ездит на съемки шоу «Маска», где является одним из членов жюри.

Примечательно, что Регина любит наряжаться. На этот раз она предстала в мерцающем платье с золотыми пайетками. Лук подчеркнул ее округлившийся живот. Она дополнила образ прозрачным жакетом из органзы.

Тодоренко собрала волосы в пучок. На ее шее красовалось золотое ожерелье. Во время шоу телеведущая не раз хотела заплакать, так как ее трогали номера участников. Она даже призналась, что надеется на то, что у нее будет дочка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Наряд бомбический», «Выглядите сногсшибательно», «Это лучший образ», «Просто красавица», «Какой животик милый», «Наряд так сияет», «Просто прелестница», «Мамочка мерцает», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!