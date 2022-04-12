«Это нереально»: Нетребко в юбке плиссе и шифоновой блузке предстала в роскошном отеле в Каире

Оперная дива проводит отпуск в Египет с семьей. Она показала один из своих красивых вечеров.

Анна Нетребко является оперной певицей. Она объездила множество стран с гастролями. Даже во время пандемии артистка практически не прекращала работать. Она приезжала в Россию, Италию и Францию.

Но с недавних пор Анна прекратила давать концерты. Из-за ситуации на Украине с ней отказались работать в одном из известных театров. Однако звезда не упустила случай и устроила себе длительный отпуск.

Обычно Анна отдыхает всего пару недель в году. На этот раз она решила до мая не выходить на сцену. Певица уже посетила Дубай и Азербайджан. Теперь она путешествуют по Египту, где давно мечтала побывать.

Артистка увидела Пирамиды, покаталась на лодке и взобралась на верблюда. Она даже посетила древний город Луксор. Теперь Нетребко опубликовала кадры из Каира. Она отметилась в роскошном отеле. Сама звезда позировала в бордовой юбке плиссе и шифоновой блузке. Золотистая чалма и сверкающие босоножки завершили ее образ.

«Завтра я покажу вам красоты античных Фив. Это нереально.. а сегодня просто красивый каирский вечер», — написала Анна.

Поклонники рады тому, что певица снова рассказывает о своих поездках. Многие восхитись ее нарядом. Нетребко славится своим чувством стиля.

«Вы выглядите очень хорошо», «Царица», «Какое точное попадание в образ», «Как вам идет благородный бордовый цвет», «Ох, вы неповторимы», «Какой каблук», «Ох, вы красотка», «Давно н видели столь дорогого образа», «Ну прям все сошлось от интерьера до наряда», — стали писать подписчики.

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