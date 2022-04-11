Постройневшая Нетребко в брюках с узором «а-ля гжель» и легкой блузке устроила морскую прогулку с сестрой

Оперная дива организовала семейный отпуск в Каире. Она взяла паузу в карьере.

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она успела стать одной из самых известных оперных певиц в мире. Однако из-за последних событий, связанных с Украиной, артистка лишилась работы в одном из известных театров.

Первые недели она хранила молчание, а потом устроила себе длительный отпуск. Звезда уже посетила ОАЭ и Азербайджан. А на днях она прилетела с семьей в Египет, где давно мечтала побывать.

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Нетребко увидела знаменитые пирамиды и устроила прогулку по Каиру. Оказалось, что компанию ей составляет не только сын Тьяго, но и сестра Наталья. 11 апреля они насладились морской прогулкой.

Оперная жива предстала в черных джоггерах с узором «а-ля гжель» и оранжевой блузке с вырезом. На палубе был Тьяго, который решил прилечь, а рядом с артисткой присела сестра в наряде бирюзового цвета.

Поклонники восхитились тем, как постройнела Нетребко. Многие отметили, что она похорошела. Сама звезда теперь чаще рассказывает о поездках. Она даже собирается приехать в Россию.

«Классно-о-о! Тишка сладкий», «Как вы постройнели», «Выглядите прекрасно», «С сестрой очень похожи», «Как повзрослел сын», «Завораживающие кадры, но вы главное украшение», «Сын прям милота! Такой красивый парень», — стали писать пользователи Сети.

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