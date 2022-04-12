Тьяго уже с маму ростом: Нетребко в костюме с шортами-бермудами вышла на прогулку с сыном в Луксоре

Оперная Дива прилетела с семьей в Египет. Она устроила себе отпуск.

Анна Нетребко является известной оперной исполнительницей. Она не скрывает, что порой ее гастроли расписаны на год вперед. Однако недавно в ее жизни произошли перемены.

Из-за ситуации, связанной с Украиной, она лишилась работы в одном из известных театров. Певица сначала не выходила на связь, а потом устроила себе длительный отпуск. Она уже посетила Дубай и Азербайджан.

Теперь Нетребко с сыном Тьяго и сестрой Натальей прилетела в Египет. Первым делом она увидела знаменитые Пирамиды, о чем давно мечтала. Также певица насладилась катанием на лодке.

А вот теперь артистка опубликовала кадры, сделанные в древнем городе Луксор, расположенном на восточном берегу Нила. Анна увидела местные достопримечательности. Она облачилась в костюм с рубашкой и шортами-бермудами мандаринового цвета.

Оперная дива постройнела, а наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. На некоторых фото с ней позировал сын, которому всего 13 лет, но он уже догнал маму по росту.

Поклонники восхитились красочными кадрами. Многие одарили звезду комплиментами. «Очень красиво!», «Как вы постройнели», «Отдых идет вам на пользу», «Как же вырос Тиша», «Очень красивые кадры получились», «Святые места», «Ой, вас даже не узнать», «Богиня», «Крутой отпуск», «Аннушка, у вас ноги модели», — прокомментировали пост подписчики.

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