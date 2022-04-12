«Очень стильно»: 42-летняя Боня в велосипедках и топе блеснула точеными формами в Дубае

Телеведущая проводит время в Эмиратах. На прогулке она подчеркнула свои достоинства, восхитив фанатов.

Виктория Боня в свое время была участницей «Дома-2». После такого опыта она смогла работать на телевидении, но вскоре предпочла участвовать в фотосессиях и заниматься своим бизнесом.

Теперь Виктория является бьюти-блогером. Она живет в Монако, но часто приезжает в Москву. Примечательно, что у нее есть дочка Анджелина от миллионера Алекса Смерфита. Но сердце звезды свободно.

Не так давно Боня закупилась в ЦУМе. Она готовится к поездке в Майами, но пока прилетела в Дубай, чтобы развеяться. Для прогулки светская львица облачилась в велосипедки и топ.

Ее аутфит дополнили рубашка белого цвета, мюли Bottega Veneta и кепка. Виктория оказалась у бутика Dior. Примечательно, что наряд подчеркнул ее тонкую талию и мощные бедра. Она покрасовалась на камеру.

Боня уже изрезала свою сумка Chanel и потом решила избавиться от остальных вещей этого бренда, показав свое недовольство санкциями. Многие поклонники восхитились ее поступком. Другие пришли в восторг от того, как звезда выглядит в 42 года.

«Какая красотка», «Это бесподобно», «У вас фигура богини», «Очень стильно», «В жарком Дубае вы точно всех покорили», «Вика, а бедра у вас идеальные», «Ох, как мне все нравится», «Плоский живот и мощные бедра», «Смелая и красивая», «Как добиться таких форм?», «Ну слов нет», «Любуюсь вами», «Ноги роскошные», — прокомментировали пост подписчики.

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