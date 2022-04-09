Восточная царица: Нетребко в струящемся платье и с платком на голове предстала на ночном променаде

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Обычно ее гастроли расписаны на несколько месяцев вперед. Из-за пандемии она прерывала работу на три месяца. А недавно артистка оказалась в центре скандала.

После событий, которые начали происходить на Украине, она высказалась, что является певицей и не будет говорить на подобные темы. Звезда также подчеркнула, что любит родину. Вскоре, Анну заменили в Метрополитен-опере.

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Оставшись без работы, Нетребко устроила себе длительный отпуск. Она путешествует с мужем Юсифом Эйвазовым. Не так давно певица была в Дубае. А накануне стало известно, что она проводит время в Азербайджане.

Однако она поделилась кадрами, на которых гуляет по ночному городу. По всей видимости, артистка сделала кадры в ОАЭ. На них она предстала в восточном одеянии. Шифоновое платье в пол дополнил платок со стразами, покрывающий голову.

Примечательно, что Анна прошлась по темным улочкам при свете луны. Она в последнее время редко делится новыми фото, хотя раньше всегда делилась впечатлениями от своих поездок. Однако поклонники восхитились тем, как она выглядит.

«Как вам идет», «Просто красотка», «Я люблю ваш стиль!», «Шахиризада», «Аннушка, вы царственно хороши», «Какие одежды! Платок очень идет», «Как мы скучаем по вашим репортажам», — стали писать подписчики.

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