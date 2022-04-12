«Мы любим обнимашки»: невестка Валерии поделилась трогательными кадрами с внучкой и сыном певицы

Валерия не скрывает, что у нее не только множество хитов, большой опыт работы, но и крепкая семья. Она счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. У них есть дети от прошлых отношений, в которым они с теплотой относятся.

Младший сын артистки Арсений Шульгин два года назад сыграл свадьбу, а вскоре подарил маме внучку Селин. Певица полюбила и невестку Лиану, и малышку, которой теперь уже один год.

Обычно в гостях у Шульгина часто бывают Валерия и Пригожин. Наследник артистки не так давно купил роскошную квартиру в «Москва-Сити». Он успевает не только работать, но и уделять время наследнице.

Но основное время с малышкой проводит Лиана. Она быстро освоилась с ролью мамы. На этот раз она поделилась трогательными кадрами с подросшей наследницей. Ей удалось поймать, как девочка улыбалась и обнимала папу.

«Как же мы любим обнимашки», — написала невестка звезды.

Поклонники восхитились нежными снимками. Многие отметили, что Селин растет копией бабушки. «Взрослеет малышка, как же становится похожа на Валерию», «Милашка», «Какая красивая», Кудрявый ангелок«, «Да, она стала копией бабушки», «До чего Арсений хороший папа! А такой молодой», «Прекрасная семья», «Селин очень выросла», — прокомментировали пост подписчики.

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