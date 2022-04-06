«Я часто страдаю из-за этого!»: Валерия высказалась о резком характере Пригожина

Иосифа Пригожина за глаза многие называют правдорубом. Продюсер часто комментирует какие-либо общественно-значимые события довольно эмоционально, приковывая к себе волны хейта.

Певица Валерия призналась, что часто пытается его остановить, но это бесполезно.

«Я каждый раз говорю: «Зачем? Ты же можешь не комментировать!» Конечно, я часто страдаю из-за этого, ведь нередко весь этот негатив, который они адресуют Иосифу, выплескивается на меня. Потому что у нас ведь принято так: муж и жена — одна сатана», — заявила Валерия в интервью Teleprogramma.pro.

При этом Валерия подчеркнула, что в жизни Пригожин — грандиозное преимущество. Потому что он всегда горой за свои принципы, за семью, за друзей.

«Очень надежный человек», — добавила певица.

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