«Селинка-малинка»: Арсений Шульгин заснял, как годовалая внучка Валерии бегает по квартире

Валерия является не только известной исполнительницей. Она гордится своей большой семьей. У артистки выросли дети: Арсений, Артемий и Анна.

Младший сын певицы два года назад сыграл свадьбу с избранницей по имени Лиана и вскоре подарил маме первую внучку. Малышка получила необычное имя Селин. Примечательно, что в гостях у молодого бизнесмена часто бывает мама, которая любит играть с внучкой.

Однако недавно Арсений с женой ездил в отпуск. Несколько дней их не было в Москве. А теперь сын артистки вернулся домой. Он поделился трогательными кадрами, на которых показал, как дочка бегает по квартире, в которую Шульгин лишь недавно переехал. Она находится в «Москва-Сити». Селин играла с куклой, но когда папа ее позвал она прибежала к нему. Он одарил ее поцелуем.

«Что такое? Как зовут ее? Маша? Где пальчики? Дай, пальчики поцелую. Селинка-малинка», — сказал Шульгин. «С рождением детей, скорость времени ощущается острее. Как же быстро они растут», — отметил он.

Поклонники восхитились тем, как выглядит внучка Валерии. Многие отметили, что малышка похожа на бабушку. «Какая красивая», «Чудо маленькое», «Кудрявый ангел», «Какой заботливый папа», «Мило видеть таки кадры», «Ну просто прелесть», слов нет», «Как она носится!», «А у вас дома так красиво! Обожаю современный ремонт», — прокомментировали кадры подписчики.

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