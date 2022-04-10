«Даже не застегнула»: Бузова показала, какой конфуз бывает, если платье подобрано не по размеру

Ольга Бузова знакома зрителям по шоу «Дом-2», в котором была участницей и телеведущей. Теперь она ведет новые проекты, а также активно строит карьеру певицы. Свой новый талант артистка раскрыла после развода с Дмитрием Тарасовым.

Она продолжает выпускать новые песни, а вот обрести вторую половинку блондинка не смогла. Однако в свои 36 лет звезда ищет любовь.

При этом Ольга много работает. Недавно она целыми днями была на съемках, а потом дала концерт в Волгограде. 9 апреля после перелета у телеведущей хватило сил, чтобы принарядиться и приехать в клуб.

Она пела и танцевала на столе, демонстрируя пополневшую фигуру в мини-юбке. Поклонники были сражены ее формами. А вот потом Бузова вернулась в гримерку. Однако сразу надеть платье, ей удалось не сразу.

На кадрах видно, что артистка не смогла застегнуть наряд, поэтому рукавами она подвязала грудь. Ольга стала задорно танцевать. При этом она придерживала платье, чтобы не оконфузится на публике.

В машине звезда была со стилистом Никитой Карстеном. Они много смеялись. Платье певица надела, как и модную косуху. Она поблагодарила теплую столичную публику за прием. А вот в соцсети многие признались, что Бузова их удивила и образом, и танцами. Она получила похвалу, но нашлись и те, кто ее подверг критике.

«Даже не застегнула», «Какая молодец, столько позитива», «Оля все пляшет! Может влюблена?», «А формы стали просто роскошные», — прокомментировали видео подписчики.

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