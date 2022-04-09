Поправилась и похорошела: Бузова в белом боди игриво блеснула пышным декольте

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет не только работает на телевидении, но и выступает на сцене. Несмотря на то, что Ольга часто сталкивалась с критикой, она продолжила записывать новые песни.

Блондинка радует поклонников яркими образами, а также не перестает открывать в себе новые таланты. Недавно она поправилась, но это не мешает ей выглядеть женственно.

Накануне Ольга уехала из Москвы. Сначала она хранила тайну, а потом показала кадры с центральной площади Волгограда. Артистка выступила на частном мероприятии.

Она для такого случая сделала афро-кудри и макияж со стразами. После выступления телеведущая покрасовалась в белоснежном боди с жемчужинами и глубоким декольте. Бузова решила блеснуть бюстом на камеру в гримерке.

Поклонники отметили, что она преобразилась. Многие удивились тому, что ее декольте стало пышным. Ольгу осыпали комплиментами. «Какая хорошенькая», «Такая игривая прическа», «Просто чудо», «Ого, откуда такие формы?», «Нет слов, опять грудь налилась», «Оля, ну просто прелесть», «Какая красивая», «Фигурка роскошная», «Ох, как хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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