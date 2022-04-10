«Это весь наряд?»: пополневшая Бузова в мини-юбке засветила свои прелести, танцуя на столе в ночном клубе

Телеведущая устроила горячие танцы. Она не постеснялась показать звездное тело во всей красе.

Ольга Бузова уже много лет не только строит карьеру телеведущей, но и певицы. И хоть она сталкивалась с критикой, ей удалось добиться уважения многих звезд. В последнее время артистке не часто удавалось выступать, поэтому она демонстрировала яркие наряды на съемках.

Блондинка стала чаще носить романтические платья и кардиганы, удивив поклонников. Но она не стала скрывать, что просто поправилась. Стилисты умело маскируют ее изъяны.

Накануне Бузова на один день улетела в Волгоград, где выступила на частном мероприятии. Тогда телеведущая сделала афрокудри и примерила боди. А вот 9 апреля она отправилась в столичный ночной клуб, где зажигательно выступила.

Артистке захотелось танцевать прямо на столе. Она предстала в облегающем топе-юра и мини-юбке. Лук дополняли сапоги. Ольга приседала и даже шлепала себя по бедру, оголяя его перед публикой.

Жаркое выступление прошло на ура. Певица также восхитила поклонников налившимся бюстом. В итоге домой она уехала с полной машиной цветов.

«Вот это формы», «Поправилась где надо», «Образ просто бомбический», «Какая красивая», «Это прям очень круто было! Все вспотели», «Наклоняться так научилась на пилоне? Шикарно», «Выглядела дерзко», «Оля, так юбка и не нужна», «Словно забыла штаны», «Какая вы горячая», «Декольте поражает больше, чем все остальное», «Это весь наряд?» — стали писать пользователи Сети.

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