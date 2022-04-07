«Полный восторг»: Бузова в струящемся платье в пол цвета припыленной розы подчеркнула изящные формы

Ольга Бузова прославилась больше 15 лет назад. Она может похвастаться ролями в театре и кино. Но уже много лет Ольга работает телеведущей, а после расставания с Дмитрием Тарасовым она стала популярной певицей.

Примечательно, что артистка преуспела во многих сферах, но так и не нашла любовь. Однако она старается выглядеть привлекательно. Звезда носит костюмы, платья и каблуки.

Накануне Бузова провела время на фотосессии. Она показала несколько стильных образов. Но поклонников покорил ее романтичный лук. Телеведущая позировала в струящемся платье цвета припыленной розы с разрезами на юбке.

Наряд выглядел невесомым. Открытая спина добавляла изюминку. Ольга также сделала низкий пучок и макияж с акцентом на глаза. Она грациозно двигалась по залу.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие признались, что раньше не видели ее в таком нежном образе. Восхитилась аутфитом и стилист-имиджмейкер Диана Плиско. Она дала свою оценку для сайта Teleprogramma.pro.

«Мн очень понравилось! Это не приторно. С учетом того, что это не ярко розовый, не цвет Барби, а пастельно-припудренный цвет розы. Шикарное платье! Очень гармонично смотрится! Разрез, открытая спина, прическа. У меня полный восторг. Тако платье подойдет для особ, которые тонкие натуры, тонкой душевной организации, хрупкой, изящной девушке», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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