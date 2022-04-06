«Получается красиво»: Стеша Маликова примерила брюки клеш и кардиган оверсайз с цветочным узором

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она училась в МГИМО и всегда интересовалась модой. Примечательно, что артист часто брал наследницу в поездки и на светские рауты. Она часто носила вечерние платья.

Поклонники отмечали, что Стеша унаследовала красоту мамы. Два года назад она решила запустить свой бренд одежды. Теперь наследница певца создает современные образы.

Весной Маликова выпустила новую коллекцию одежды. Она уже демонстрировала кожаную куртку цвета како. А вот теперь модница примерила черные брюки клеш и кардиган оверсайз сливочного цвета с узором в виде роз. Лоферы дополнили ее аутфит. Стеша собрала волосы в пучок. Она позировала в гостиной. Наследница Дмитрия также показала, что наряд можно дополнить поясом.

«Когда оверсайз встречается с женственностью, получается красиво», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие оценили ее весенний образ. «Мечтаю об этом кардигане», «Красотка Стешенька, тебе очень идет», «Шикарно», «Уютный такой наряд», «Ну кардиган тут прям изюминка», «Очень женственно, но этот бабушкин узор», «Образ прям обволакивает теплом», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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