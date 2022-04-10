«Для маленького принца»: Сивов засняла, как Нюша укачивает на руках крохотного сына и поет

Нюша является одной из самых популярных певиц в России. Она выступает на публике с юных лет. Примечательно, что в прошлом году артистка поднималась на сцену, а потом объявила о беременности.

Теперь она много путешествует и большую часть времени уделяет семье. У нее с мужем Игорем Сивовым уже растет дочка Симба, которой три года. А недавно она родила сына, но скрывает кроху от посторонних глаз.

Рожать Нюша решила в ОАЭ. И хоть в феврале она привозила детей в Москву, спустя месяц она вернулась в Дубай. Теперь певица предпочитает жить на две страны. Там она обосновалась в роскошных апартаментах с видом на побережье.

У артистки есть няни, а также муж всегда готов ей помочь, так как у него есть двое сыновей от первого брака. А 9 апреля Сивов заснял трогательные кадры.

Нюша убаюкивала сына, держала его на руках. При этом она пела песню. Артистка заплела волосы в косички, а вот от макияжа отказалась. В кадре были видны пухлые ножки и ручки малыша, а вот его лицо родители скрыли.

«Вечерняя песня для маленького принца», — отметил Игорь.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами звезду. «Это безумно мило», «Какая Нюша классная мама», «Идеальное применение навыка», «Хочется уже с ним познакомиться», «Какой чудесный вечер у вас», «Это трогательно», — стали писать подписчики.

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