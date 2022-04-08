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Просторная кухня, белая спальня: Нюша показала квартиру, где поселилась с семьей в Дубае

Певица провела румтур по апартаментам. Она призналась, что до сих пор не разобрала все вещи.

Просторная кухня, белая спальня: Нюша показала квартиру, где поселилась с семьей в Дубае
Нюша с дочкой. Фото: соцсети певицы

Нюша является популярной певицей. Примечательно, что она обладает большим количеством наград. Артистка в свое время выпустила много хитов. Но теперь она сделала паузу в карьере. У нее растет дочка Симба, которой три года.

А вот в конце 2021 года у певицы родился сын. Она признавалась, что эта беременность не была запланирована. Пока лицо малыша и его имя пара скрывает.

В марте Нюша и ее муж Игорь Сивов решили уехать в Дубай. Они признались, что теперь будут жить на две страны. Теперь артистка не только посещает местные мероприятия.

Она на днях переехала в апартаменты, которые приготовили для ее семьи. В своем новом блоге артистка провела рум-тур по квартире, в которой все комнаты оказались в белых тонах. Начала она экскурсию с просторной кухни, где певица отпраздновала переезд.

Нюша с семьей на кухне. Фото: кадр из YouTube-канала
Nyusha Music

«Мы любим светлые тона. Это влияло на выбор апартаментов», — пояснила она.

«Два холодильника! Что не мало важно, потому что семья у меня большая», — заявила Нюша.

Мебель там полностью белая. Среди техники есть блендер, так как артистка любит делать смузи. Также она показала детскую комнатку, где стоит просторная кроватка для дочки. Там же стоит люлька и зона для игр с маленьким сыном звезды. Все в комнате, включая мебель молочного цвета.

Нюша показала детскую. Фото: кадр из YouTube-канала
Nyusha Music

Нюша зашла в гостиную, где стоит обеденный стол, стулья с мягкими спинками в пудровом цвете, угловой диван и круглый современный журнальный столик под мрамор. Певица похвасталась тем, что хозяин квартиры сделал им сюрприз и повесил семейные фото артистки, чтобы она чувствовала себя, как дома. К слову, звезда не все вещи разобрала после переезда. На балконе у нее целый склад чемоданов.

Нюша показала гостиную. Фото: кадр из YouTube-канала
Nyusha Music

Также артистка показала большую спальню с кроватью king size, у которой большая мягкая панель сзади на стене. Там же есть комод и столик. А вот вещи артистка хранит в гардеробной. Рядом расположена ванная комната, где все сделано в белых тонах под мрамор с отдельно стоящей ванной. Нюша не упустила возможности и показала, как ухаживает за собой. У нее целый склад на полках с разной косметикой. К слову, из окон у нее вид на побережье и пальмы.

Спальня. Фото: кадр из YouTube-канала
Nyusha Music
Ванная. Фото: кадр из YouTube-канала
Nyusha Music

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