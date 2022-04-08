Агукает и дрыгает ножками: Нюша запечатлела, как дочка обнимает маленького братика

Нюша является известной певицей. Она уже больше 10 лет выступает на сцене. Артистка предпочитает снимать красочные клипы и выпускать хиты не только в сольном исполнении, но и с популярными коллегами.

Однако уже некоторое время она не появлялась на сцене. Певица в прошлом году стала мамой во второй раз. Теперь она воспитывает не только дочку Симбу, но и сына, чье имя пока хранит в тайне.

Не так давно Нюша уехала в Дубай, где много времени провела перед родами. Она предпочла жить на две страны. Вместе с мужем Игорем Сивовым и детьми певица поселилась в роскошных апартаментах.

Она провела экскурсию по квартире, где все оформлено в белых тонах. Артистка призналась, что ей нравится такой стиль. Она показала, как они всей семьей переезжали. На кадрах можно увидеть, как родители по очереди катят коляску, а Симба идет рядом в белом платье. Машину они нагрузили вещами.

Теперь уже Нюша обосновалась на новом месте. Она засняла, как помогает дочке умываться и выбирать наряд. А потом Симба потискала маленького брата, который сидел в коляске. Он агукал и дрыгал ножками. Кадры звезда опубликовала в своем YouTube-канале Nyusha Music.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малыш подрос. Другие восхитились дружной семьей. «Какие классные», «Дочка чудесная», «Сын подрос! Хотим его увидеть», «Какие вы крутые», «Я наслаждаюсь, смотря на такие семьи», «Ой, как у вас весело», «Все сами перевозите, даже удивительно», — стали писать подписчики.

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