Просто не узнать: Бузова в просвечивающем платье в облипку сверкнула пополневшими прелестями

телеведущая на съемках предстала в образе Барби с изюминкой. Поклонники пришли в восторг.

Ольга Бузова смогла построить карьеру на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках новых проектов. В этом году артистка уже ездила в Африку, а также отметилась в кулинарном шоу.

Она каждый раз предстает на публике в новых образах. Несмотря на то, что блондинка поправилась, это не мешает ей выглядеть женственно. Накануне она даже устроила танцы на пилоне.

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А вот 8 апреля Бузова поделилась кадрами со съемок шоу. Она примерила неожиданный лук, который для нее подобрал стилист Никита Карстен. Телеведущая предстала в силуэтном платье миди и туфлях с необычным каблуком.

Наряд с просвечивающей тканью позволил ей засветить прелести. Ольга повернулась спиной к камере. Она также сделала высокий хвост и макияж в розовых тонах.

На этот раз образ в стиле барби привел поклонников в восторг. Многие восхитились тем, как выглядит звезда. «Красиво, женственно», «Какие тут ноги безупречные», «Очень красивая», «Как идет! Вот это женственность», «Точеное попадание в образ», «А Оля проказница», «Просто слов нет», «Даже не сразу узнала! Голливудская дива», «Наряд бесподобный», — стали писать пользователи Сети.

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