«Навеселе»: Бузова с пышными афрокудрями устроил танцы в гримерке, блеснув ложбинкой

Телеведущая приехала в Волгоград, чтобы выступить на публике. После концерта она сняла пикантное видео.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она признавалась, что привыкла к постоянному вниманию поклонников. Артистка ведет несколько новых передач, участвует в фотосессиях и видится с родными. С наступлением весны ее образы стали еще более яркие.

Хоть Ольга и поправилась, она продолжает носить облегающие платья и шорты. Накануне звезда блеснула формами на пилоне.

7 апреля Бузова улетела из Москвы на один день. Сначала она хранила молчание, но потом похвасталась видом из роскошной гостиницы на центр Волгограда.

Певица стала готовиться к выступлению на частном мероприятии. Для нее подготовили гримерку с коврами и свечками. Ольга предстала в спортивном костюме и розовом топе. Она похвасталась пышными афрокудрями и макияжем со стразами.

«Ну что за lover! Я сегодня работаю с удовольствием. Я покажу вам свою гримерку! Посмотрите, как классно! Обожаю, когда так относятся к артистам! Вообще, атмосфера как будто у меня романтик. А что? Артисты тоже люди! Сегодня буду дарить счастье!» — заявила звезда.

А после выступления Ольга устроила танцы. Она была без лифа, но это не помешало ей раскованно двигаться. Телеведущая получила букет цветов и была навеселе. А вот в номере она решила заказать себе еды.

Поклонники отметили, что образ идет артистке. Ее осыпали комплиментами. «Вот дает! Столько счастья», «Оля, какая красивая», «Кудри роскошные», «Вот это танцы», «Навеселе», «Интересно, для кого выступала?», «Вот это ушла в отрыв», «Выглядишь чудесно», «Какие формы», «Декольте появилось», — стали писать пользователи Сети.

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