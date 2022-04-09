«Однозначно молодит»: пополневшая Кудрявцева в шелковом костюме умело скрыла изъяны фигуры

Телеведущая похвасталась новым образом на съемках. Она выбрала модный цвет, но допустила один промах.

Лера Кудрявцева является популярной телеведущей. Она не скрывает, что постоянно находится под прицелом камер. В свои 50 лет блондинка старается следить за внешностью. На работе стилисты подбирают для нее образы.

Она часто носит струящиеся платья или деловые костюмы. Но недавно телеведущая отдохнула в Сочи. Она призналась, что поправилась. При этом звезда заверила, что не может перестать есть.

Во время очередных съемок Кудрявцева облачилась в шелковый костюм в пижамном стиле. Наряд мятного цвета скрыл ее фигуру за счет фасона оверсайз. Блондинка покрасовалась перед камерой в своей гримерке вместе с Антоном Привольновым.

Наряд позволил ей чувствовать себя расслабленно. Лера приготовилась отправиться в студию. Брюки палаццо также скрывали ее изъяны фигуры. Она визуально смотрелась стройнее.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. А имидж-стилист Алсу Арна в беседе с сайтом Teleprogramma.pro указала на плюсы и минусы наряда.

«Костюм в пижамном стиле — расслабленный деловой стиль, потому что верхняя часть выполнена в виде рубашки, а рубашка это про организованность, собранность и про деловую направленность. Цвет мяты однозначно молодит и идет Лере Кудрявцевой. зеленый — цвет жизни. Когда планета Земля цвет, мы чувствуем уверенность и даже веру в каких-то сложных ситуациях в жизни. Поэтому зеленый первый цвета антидепрессант, такой фундаментальный. Плюс еще тут зеленый разбавлен условно молоком, а это всегда про молодость. Мятный цвет двойной плюс в теории цветотерапии. Блондинкам он идет. Единственный вопрос к накладным карманам. В такой легкой фактуре накладные карманы имеют свойства немного свисать. Как бы не получилось эффекта „уши спаниэля“, особенно в зоне бюста. Это не совсем корректно. В целом костюм однозначно Лере идет. Он актуален в этом сезоне! Это классика, поэтому он н может быть не актуальным», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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