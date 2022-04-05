Изящная блондинка: Кудрявцева в струящемся платье небесно-голубого цвета подчеркнула тонкие щиколотки

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении и может похвастаться тем, что знает большую часть представителей российского шоу-бизнеса. В прошлом году блондинка отпраздновала 50-летие.

Она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. При этом у звезды есть сын Жан от первого брака и трехлетняя дочка Мария.

Примечательно, что Лера любит выглядеть женственно. На съемках она появляется в ярких и современных образах. Зачастую блондинка предстает в брючных костюмах.

На этот раз в студии передачи «Секрет на миллион» она предстала в платье в стиле ретро с юбкой-колоколом. Наряд небесно-голубого цвета с принтом в виде розы. Платье мидакси подчеркнуло ее тонкие щиколотки. Образ дополнили туфли на каблуке.

Она встретилась с солисткой группы «Блестящие» Ксенией Новиковой. Телеведущая узнала нюансы нелегкой жизни артистки. Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. «Просто красотка», «Как вам идут такие платья», «Просто сногсшибательная», «Хороша», «Платье волшебное», «Как мне нравится ваш образ», «Красивая, Лера», «А какие ножки», — прокомментировали пост подписчики.

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