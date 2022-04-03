«Плюс пять килограммов»: Лера Кудрявцева в алом жакете поужинала в ресторане в Сочи

Телеведущая уехала с Катей Гордон на несколько дней к морю. Она сама призналась, что не может перестать кушать.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она ведет несколько передач «Звезды сошлись и «Секрет на миллион». Блондинка регулярно появляется на съемках в новых нарядах, который ей подбирают стилисты.

В свои 50 лет она может похвастаться моложавым видом. При этом звезда не скрывает, что не любит спорт. Во время очередной съемке костюм-тройка не скрыл ее выпирающий живот.

На днях Лера улетела в Сочи с Катей Гордон. Она решила несколько дней провести на море, а муж Игорь Макаров остался в Москве с трехлетней дочкой Марией. Телеведущая остановилась в санатории.

Ей не дают скучать, устраивая разные процедуры и массажи. 2 апреля Кудрявцева отметилась в ресторане. Она облачилась в мягкий алый жакет. Звезда заказала себе несколько блюд с овощами.

«Начала заедать стресс. В итоге плюс пять килограммов. Надо останавливаться, но в реальном времени почему-то плевать», — заявила она.

Поклонники признались, что 50-летняя телеведущая хорошо выглядит. Она сделала легкий макияж, поэтому многие отметили, что не сразу ее узнали. «Какая красивая», «Ой, Лера! Как тебе хорошо без тонны косметики», «А мне кажется, что похорошели», «Главное, что вы счастливая», «Не знаю, выглядит шикарно», «Лера, какая улыбка», «Просто слов нет! без макияжа вам хорошо», — стали писать подписчики.

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