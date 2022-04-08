А свекровь оценила? Невестка Орбакайте в лосинах и туфлях «стрипризерши» устроила жаркие танцы

Алена Краснова уже больше 5 лет счастлива в отношениях с Никитой Пресняковым. Их свадьба в свое время стала одним из самых грандиозных событий в Москве. Сын Кристины Орбакайте занимается музыкой, поет и играет в театре.

Его избранница работает моделью. Супруги живут в квартире, которую им подарила Алла Пугачева. Они много путешествуют и любят устраивать вечеринки.

Недавно Алена покрасовалась в женственных образах. Каждый сезон она пополняет гардероб модными обновками. Примечательно, что жена Никиты начала заниматься стрипплатиской.

Она поделилась кадрами, на которых в лосинах и топе грациозно танцует то на четвереньках, то взмахивала ногами выше головы. При этом невестка Орбакайте была на туфлях с высоким каблуком, которые называют туфлями стриптизер.

Поклонники остались под впечатлением. Многие восхитились точеной фигурой блондинки. Другие пришли в восторг от ее растяжки.

«Ой, какая красивая», «Вот это пластичность», «Отлично двигаетесь», «Талия просто осиная», «Шикарная растяжка», «Волочкова отдыхает», «А как ваша свекровь к такому относится?», «Какая вы роскошная», «Танцы явно ваше», «Никите очень повезло с женой», «Невероятно красивая», «Ноги длинные, как у лани», — прокомментировали пост подписчики.

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